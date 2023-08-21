Як правильно почепити дзеркало, щоб вдома був достаток, гармонія та гроші

Величезне значення для принесення гармонії у дім має правильне розміщення меблів, їхня форма та розташування аксесуарів. Зокрема дзеркало впливає на загальну атмосферу житла, якість сну та навіть на самооцінку.

Золоте правило для дзеркал – не більше одного великого на стіні. Цих предметів немає бути багато, оскільки це може дезорієнтувати та принести хаос, згідно з феншуй.

Крім цього, не можна розташовувати дзеркала один навпроти одного. Так ви можете відкрити шлях для негативної енергії, яка потрапить у ваш дім через "дзеркальний коридор".

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1. Позбудьтеся від хаосу. Дзеркальна поверхня принесе в інтер'єр відчуття чистоти, спокою та світла. Якщо у вас вдома хаотична атмосфера, часто виникають конфлікти, потурбуйтеся про те, щоб дзеркала були у північній, східній та південно-східній частині квартири.

2. Чітке відображення. Дзеркало завжди має бути чистим, без дефектів, без ефектів дроблення або зменшення. Воно показує вас та не повинно спотворювати відображення.

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3. Дзеркало у передпокої. Обирайте для передпокою дзеркало у повний зріс, а почепити його найкраще збоку від вхідних дверей, але не навпаки, оскільки тоді енергія, яка проходитиме у ваш дім, відштовхуватиметься назад.

4. Декоративні дзеркала. Маленькі та дрібні дзеркала неправильної форми обрізають ваше обличчя, тому це може спровокувати порушення внутрішньої гармонії. Як наслідок, на підсвідомому рівні почне накопичуватися дисбаланс. Декоративні дзеркала треба розташовувати так, щоб вони відбивали тільки світло, а не людей.

5. У феншуї дзеркало використовують для посилення власних бажань та позитивної енергії, що приносить радість, щастя та удачу. Відображуватися в дзеркалі мають цілі та приємні речі.

6. Дзеркало у спальні. Не можна, щоб під час сну ви відбивалися у дзеркалі, бо це створює напругу. Тому можете закривати тканиною його на ніч.

7. Не варто в одному приміщенні ставити багато великих дзеркал або малих, бо це може дезорієнтувати та внести хаос.

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