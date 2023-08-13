Накличете вічні страждання: кому не можна мити посуд у гостях

Наші предки були забобонними та вірили у прикмети про предмети побуду, стихій, тварин чи поведінки людей. Так, заборонялося навіть мити посуд у гостях.

У домі, де мешкає незаміжня дівчина, не можна було мити кухонне приладдя гостях. Вважалося, що помічниця зможе забрати всіх наречених собі, а інша й надалі дівуватиме, їй не щаститиме в коханні та стосунках.

Читайте також: Приносять нещастя та можуть передбачити хвороби: цікаві забобони про котів

Крім цього, існують й інші пояснення, чому не можна мити посуд гостям, якщо в домі була незаміжня дівчина. Інакше є ризик накликати на неї вічні страждання та самотність.

Відео дня

Якщо незаміжня дівчина допомагає в будинку заміжньої жінки, то може забрати чоловіка з сім’ї.

Вважається, якщо дівчина помиє ложки і тарілки у домі неодруженого хлопця, то він скоро одружиться.

Якщо молода дівчина, коли митиме посуд, розіб'є тарілку, то цим вона зруйнує сімейне щастя.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!