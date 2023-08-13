Приносять нещастя та можуть передбачити хвороби: цікаві забобони про котів

Забобони обертаються навколо удачі та невдачі, добра та зла, щастя та бід. Найчастіше вони виникають через простий збіг або нездатність людини пояснити певні речі.

Візьмемо, наприклад, випадок із чорною кішкою. Протягом століть ця тварина із сімейства котячих зі своїм дивним характером і пильним поглядом не переставала зачаровувати та лякати. Про це пише видання Sante Plus.

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Протягом довгого часу люди трималися якомога далі від кішок, оскільки нібито вони могли принести нещастя. Навіть сьогодні в багатьох країнах забобонні люди переконані, що зустріти чорну кішку – погана прикмета.

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Згідно з іншими забобонами, пов'язаними з чорною кішкою, говориться, що якби вона перерізала шлях похоронної процесії, незабаром загинув би ще один член сім'ї.

Також кажуть, що кішки мають здатність передбачати погоду: якщо кішка чхає або закладає лапу за вухо, це буде ознакою швидкого дощу, якщо вона сидить спиною до вогню, наближається буря, а якщо вона точить пазурі, сповіщає прихід вітру.

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Страшна репутація втілення зла у чорних кішок взялася ще з середньовіччя, коли ця тварина часто зустрічалася в печерах "відьом" і нишпорила навколо язичницьких жертвоприношень. Тому її почали пов'язувати з дияволом і переслідувати. Тоді кішок спалювали або розпинали.

Протягом століть кішка повернула собі привілейоване місце серед людей, але багато забобонів (позитивних і негативних), як і раніше, мають твердий зуб.Ось деякі з них:

Якщо чорний кіт перейде вам дорогу 1 січня, то очікуйте 365 днів нещасть.

Чорний кіт, що блукає біля могили, вказує на те, що душа покійного опиниться в пеклі.

Якщо молода незаміжня жінка випадково наступить кішці на хвіст, вона зможе вийти заміж протягом року.

Кішка, яка чхає 3 рази поспіль, є провісником серйозного захворювання.

Якщо домашня кішка залишить будинок, її господаря може осягнути нещастя.

Якщо дика кішка оселиться у вашій оселі, це принесе з собою удачу.

Якщо ви переходите дорогу одразу після чорної кішки, одне з ваших бажань може справдитися.

Бачити уві сні білу кішку – на превелику удачу.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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