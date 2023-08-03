Що не можна ставити на заставку телефона, аби не притягнути бідність

Езотерики пояснили, як заставка на телефоні може вплинути на життя власника. Адже деякі, на перший погляд, невинні та звичайні картинки здатні притягнути біди та горе.

Не кожен власник смартфона задумується про шкідливість деяких зображень. Проте експерти пояснили, що дозволено ставити на заставку, а від чого відмовитися.

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За словами езотериків, не варто робити шпалерами та головною заставкою своє фото, оскільки на неї найлегше навести порчу та лихо. Найгірший варіант, якщо погляд власника спрямований просто в камеру смартфона.

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Також не рекомендується використовувати фото з вашим коханим/коханою, оскільки злі люди можуть позаздрити щастю та наврочити на відносини. Тому вбережіть щастя від сторонніх очей.

Крім цього, не встановлюйте фото своїх дітей на заставку телефону. Оскільки їхня світла та слабка енергетика не зможе протистояти недоброзичливцям з лихим оком.

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Вас це може здивувати, але зображення грози чи блискавки приваблюють негативну енергетику. Така ж ситуація зі штормами, виверженнями вулканів та подібними катаклізмами. Вони можуть накликати руйнівні проблеми у ваше життя.

Під суворою забороною зруйновані або пошкоджені будівлі, фортеці та кладовища. Не варто обирати фото гострих предметів, злих духів, нечисті та символи, значення яких ви не знаєте. Поганим варіантом стануть чудовиська та монстри.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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