Не буде щастя та накличете смерть: кому не можна дарувати чашки

Попри те, що чашка є дуже популярним сувеніром, але дарувати її певним людям не можна. Тому важливо знати кілька нюансів щодо такого "презенту".

Виявляється, що чашку не можна дарувати одинокій людині, у якої немає пари. Оскільки це можуть сприйняти як побажання завжди залишатися без пари.

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Якщо ж людина перебуває у стосунках, то одразу варто підбирати дві чашки. Якщо ж подарувати тільки одну, то це спровокує сварку серед закоханих, а також біди та навіть розставання. Тому оптимальний подарунок – парний набір.

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Крім цього, заборонено дарувати чашки з ефектом потертості чи спеціально зістарені. Оскільки такий невинний подарунок може накликати бідність у життя людини.

Також не можна дарувати чашки певних кольорів. До прикладу, людей похилого віку не варто радувати чашками синього кольору, або темно-синього. Згідно з народними прикметами, це може наблизити їхню смерть.

Що зробити, аби подарована чашка не приносила неприємності?

Якщо ви все ж вирішили подарувати близькій людині чашку, або ж вона сама хоче такий подарунок, то є кілька способів позбутися негативної енергетики.

Заповніть чашку до країв будь-якою крупою, щоб подарунок став провісником достатку. Як відомо, крупи символізують хороший врожай та багатство.

Наповнити чашку солодощами, сухофруктами, кавовими зернами, чаєм або іншими ласощами. Так ви побажаєте солодкого і радісного життя.

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