П'ять речей, які накопичують негативну енергію

Усі предмети накопичують позитивну або негативну енергію. Деякі з них можуть стати причиною лих, бід та нещасливих подій у житті.

Важливо регулярно очищати свій дім, аби такі речі не зберігалися у вас. Адже вони будуть висмоктувати з вас та інших мешканців радість та позитив.

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Які речі накопичують негативну енергію

1. Одяг, який ви довгий час не одягали. Якщо ви 1 рік не носите якусь річ, то не бійтеся її викинути, продати або ж подарувати. Адже вона тільки створюватиме шум у домі, наповнюючи його негативною енергетикою. Так в оселі швидше з'являться сварки, фінансові проблеми та самотності.

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Також речі, які вийшли з моди, або ж не подобаються вам, не потрібно тримати у своїй шафі. Через те, що вони тільки пилитимуться, такі предмети стануть джерелом мертвої енергії.

2. Пил на дзеркалах буде притягувати негатив у дім, адже вони всмоктують і позитивну енергію. Чим більше дзеркало, тим більше негативу воно віддаватиме. Тому цей предмет має бути завжди чистим.

3. Зламані електроприлади та побитий посуд краще виносити на смітник, а не зберігати вдома. Так до вас не зможуть потрапити нові речі, а погана енергетика ще й перекриє фінансовий потік.

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4. Засохлі квіти символізують смерть. Якщо ваш букет почав втрачати силу та форму, краще одразу викиньте. Так само і вазони. Не може бути привітним та щасливим будинок, де є засохлі квіти, які ще й приносять хвороби та погіршення самопочуття.

5. Брудний посуд. Якщо ви не миєте посуд, то власноруч порушуєте гармонію вдома та не дозволяє позитивній енергетиці проникнути в оселю. Ви будете все гірше почуватися, чим довше брудні тарілки та чашки стоятимуть.

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