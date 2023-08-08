Пять вещей, которые накапливают отрицательную энергию

Все предметы накапливают положительную или отрицательную энергию. Некоторые из них могут стать причиной бедствий и несчастных событий в жизни.

Важно регулярно очищать свой дом, чтобы такие вещи не хранились у вас. Они ведь будут высасывать из вас и других жителей радость и позитив.

Читайте также: Что нельзя ставить на заставку телефона, чтобы не привлечь бедность

Какие вещи накапливают отрицательную энергию

1. Одежда, которую вы долгое время не одевали. Если вы 1 год не носите какую-то вещь, то не бойтесь ее выбросить, продать или подарить. Ведь она будет только создавать шум в доме, наполняя его отрицательной энергетикой. Так в доме скорее появятся ссоры, финансовые проблемы и одиночества.

Видео дня

Также вещи, которые вышли из моды, или не нравятся вам, не нужно держать в своем шкафу. Из-за того, что они будут только питься, такие предметы станут источником мертвой энергии.

2. Пыль на зеркалах будет притягивать негатив в дом, ведь они впитывают и положительную энергию. Чем больше зеркало, тем больше негатива оно будет отдавать. Поэтому этот предмет должен всегда быть чистым.

3. Сломанные электроприборы и избитую посуду лучше выносить на свалку, а не хранить дома. Так вам не смогут попасть новые вещи, а плохая энергетика еще и перекроет финансовый поток.

Читайте также: Пять привычек, притягивающих бедность и несчастье

4. Засохшие цветы символизируют смерть. Если ваш букет начал терять силу и форму, лучше сразу выбросьте. Так же и вазоны. Не может быть приветливым и счастливым дом, где есть засохшие цветы, которые приносят болезни и ухудшение самочувствия.

5. Грязная посуда. Если вы не моете посуду, то нарушаете гармонию дома и не позволяет положительной энергетике проникнуть в дом. Вы будете все хуже чувствовать себя, чем дольше будут стоять грязные тарелки и чашки.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!