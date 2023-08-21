Как правильно повесить зеркало, чтобы дома был достаток, гармония и деньги

Огромное значение для принесения гармонии в дом имеет правильное размещение мебели, их форма и расположение аксессуаров. В частности, зеркало влияет на общую атмосферу жилья, качество сна и даже на самооценку.

Золотое правило для зеркал – не больше одного большого на стене. Этих предметов нет много, поскольку это может дезориентировать и принести хаос, согласно феншуй.

Кроме этого, нельзя размещать зеркала друг напротив друга. Так вы можете открыть путь для негативной энергии, которая попадет в ваш дом через зеркальный коридор.

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1. Избавьтесь от хаоса. Зеркальная поверхность принесет в интерьер чувство чистоты, покоя и света. Если у вас дома хаотическая атмосфера, часто возникают конфликты, позаботьтесь о том, чтобы зеркала находились в северной, восточной и юго-восточной части квартиры.

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2. Четкое отображение. Зеркало всегда должно быть чистым, без дефектов, без эффектов дробления или уменьшения. Оно показывает вас и не должно искажать отражение.

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3. Зеркало в прихожей. Выбирайте для прихожей зеркало в полный рост, а сцепите его лучше сбоку от входной двери, но не наоборот, поскольку тогда энергия, которая будет проходить в ваш дом, будет отталкиваться назад.

4. Декоративные зеркала. Маленькие и мелкие зеркала неправильной формы обрезают ваше лицо, поэтому это может спровоцировать нарушение внутренней гармонии. Как следствие, на подсознательном уровне начнет скапливаться дисбаланс. Декоративные зеркала нужно размещать так, чтобы они отражали только свет, а не людей.

5. В феншуе зеркало используют для усиления собственных желаний и положительной энергии, что приносит радость, счастье и удачу. Отображаться в зеркале есть цели и приятные вещи.

6. Зеркало в спальне. Нельзя, чтобы во время сна вы отражались в зеркале, потому что это создает напряжение. Поэтому можете закрывать его тканью на ночь.

7. Не стоит в одном помещении ставить много больших зеркал или малых, потому что это может дезориентировать и внести хаос.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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