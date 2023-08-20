Что значит пролить на себя любую жидкость: народные приметы

В древние времена, когда человек уходил из дома, то ему в след выливали воду. Такой ритуал должен был принести удачу и счастье, особенно близким людям.

В настоящее время пролить на себя любую жидкость, не только воду, считается не просто событием. Существует множество примет с разными толкованиями, пишет Ukr.media.

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Что значит облиться водой

Облиться водой не страшно, если это не кипяток или ледяная вода. Это хорошая примета, а в некоторых странах даже существуют традиции по обливанию.

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К примеру, в Индии перед важным событием нужно налить на себя и перед собой водой, тогда удача будет сопровождать человека.

Также хорошо случайно облиться теплой или слегка горячей водой, но без болезненных ощущений. Это к приятному сюрпризу и неожиданной удачи.

Во времена Киевской Руси к воде относились бережно. "Сколько воды пролить, столько горя получить", – говорит одна народная примета. Это пришло с тех пор, когда воду приносили из колодца, поэтому примета имеет более практичный смысл.

Если облились кипятком, тогда ждите серьезных несчастий. В частности, речь идет о денежных потерях и конфликтах, ссорах.

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Что значит облиться молоком, чаем, вином, маслом, кофе

1. Молоко. Хорошая примета, если вы облили на себя молоко, стоя на пороге, или лежа в постели. Так вы навлечете на себя удачу и успех на длительное время. В других ситуациях – к потерям и ссорам.

2. Чай. Если облились чаем, то ждите новостей или в вашей жизни появятся нежданные гости. Если чай был не сильно горячий и сладкий, то ваши гости будут приятны, а новости радостны. А вот почти кипящий или прохладный напиток, еще без сахара – до мелких неприятностей и беды.

После того как вы пролили чай, на одежде осталось пятно, то в ближайшее время наступят проблемы и станут препятствием на пути к достижению поставленных целей.

3. Вино. Если облились красным вином, то ожидайте проблемы со здоровьем, особенно позаботьтесь о сердечно-сосудистой системе.

Если белое вино пролили на одежду или тело, то возле вас завелся завистник, от которого можно ожидать любого вреда.

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4. Масло. Плохой приметой считается облиться растительным маслом, поскольку пятна после этого продукта почти невозможно вывести. Если же кипящее масло, то останется ожог, который еще и нужно будет лечить.

5. Кофе. Если вы облились негорячим кофе, а на одежде остались пятна, то радуйтесь, поскольку это к хорошим изменениям в жизни. Если вылили на себя горячий кофе, то это к негативным изменениям в жизни, суете и заботам.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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