Не терплять сусідства: які овочі не можна саджати поруч

У цьому сезоні скоро настане час для посадки городніх культур. Навіть для досвідчених дачників важливо враховувати сумісність овочів при їх розташуванні поруч, адже деякі комбінації можуть не сприяти здоровому зростанню.

Експерти радять уникати сусідства деяких видів овочів на одній грядці, щоб запобігти потенційному негативному впливу на урожайність. Про це інформує ukr.media.

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Які овочі не можна садити поряд

Томати та огірки. Томатам не потрібно стільки води, як огіркам, адже останні віддають перевагу більш зволоженому ґрунту. Картопля та родина пасльонових. Спільне вирощування картоплі з баклажанами, томатами чи перцями може не принести бажаного врожаю через можливість передачі шкідників між рослинами. Бобові культури та перець. Перець, горох і квасоля схильні до захворювання антракнозом, що може швидко поширитися на інші рослини. Зелень і морква. Зелень може поглинути всі поживні речовини з землі, залишаючи мало поживи для моркви, що погіршує її якість та смак. Томати й капуста. Ці рослини змагаються за поживні речовини в ґрунті, що може негативно вплинути на врожайність. Кабачки та огірки. Важливий правильний полив; кабачкам не потрібно стільки води, скільки огіркам.

Варто зазначити, що якість ґрунту має вирішальне значення для урожайності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як удобрювати томати за допомогою копійчаного саморобного засобу.

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