Мало хто знає: виявляється українська мова містить слова на букву 'и'

Українська мова відома своїм багатством та різноманітністю. Виявляється, що вона містить слова на літеру "и", усього таких є чотири.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко, розповів про це більш детально. Він зазначив, що починаючи з 2019 року, згідно з новими правилами правопису, стало можливим використання слів, що розпочинаються на "и".

Авраменко підкреслив, що в минулому, коли школярі вивчали алфавіт, було загальновідомо, що на літеру "и" не існує слів. Проте, в наш час, ці слова має знати кожен.

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Список слів, що починаються на "и":

"Ич!" Це службове слово – вигук – емоційно посилює зміст сказаного. Наприклад, потрібно використовувати слово в такому контексті: "Іч, який хитрий" або "Іч, яка гарна". Це слово можна порівняти зі стійким словосполученням "Ти ба".

"Икаті". Це дієслово описує специфічний спосіб вимови.

"Ирод" – форма історичного імені "Ірод".

"Ирій" – паралельна форма звичного слова "ірій". Це слово означає місце зимівлі птахів або проживання душ померлих.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно перекласти "вы правы" українською. Мовознавець назвав поширену помилку.

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