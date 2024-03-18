Немногие знают: оказывается украинский язык содержит слова на букву 'и'

Украинский язык известен своим богатством и разнообразием. Оказывается, что он содержит слова на букву "и", всего таких четыре.

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Известный языковед Александр Авраменко рассказал об этом более подробно. Он отметил, что начиная с 2019 года, согласно новым правилам правописания, стало возможным использование слов, начинающихся на "и".

Авраменко подчеркнул, что в прошлом, когда школьники изучали алфавит, было общеизвестно, что на букву "и" нет слов. Однако в наше время эти слова должен знать каждый.

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Список слов, начинающихся на "и":

"Ич!" Это служебное слово – возглас – эмоционально усиливает смысл сказанного. К примеру, сожно использовать слово в таком контексте: "Ич, який хитрий" или "Ич, яка гарна". Это слово можно сравнить со стойким словосочетанием "Ти ба".

"Икати". Этот глагол описывает специфический способ произношения.

"Ирод" – форма исторического имени "Ірод".

"Ирій" – параллельная форма привычного слова "ірій". Это слово обозначает место зимовки птиц или обитание душ умерших.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно перевести "вы правы" на украинский язык. Языковед назвал распространенную ошибку.

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