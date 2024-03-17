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Какие есть хорошие варианты прощаний на украинском, кроме "бувайте" и "до побачення"

Анастасия Крыщук

Какие есть хорошие варианты прощаний на украинском, кроме 'бувайте' и 'до побачення'

Попрощаться в украинском языке можно не только фразами "бувай" или "до побачення". Есть немало других вариантов, которые могут добавить разнообразие в ваше общение.

Издание Телеграф подготовило подборку таких фраз. Важно помнить, что каждое изречение лучше всего подходит для определенного контекста.

При выборе формы прощания важно учитывать контекст встречи и планы на будущее. Если вы знаете, что встретитесь снова в скором времени, можно использовать фразы типа "До завтра/до зустрічі/ до середи, вівторка и т.д". В ситуации прощания или отъезда, уместно будет пожелать "Щасливої/безпечної/легкої дороги" или "Хай щастить".

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Часто люди желают друг другу приятного дня или удачного путешествия, или отдыха.

Для добавления разнообразия в ваши слова для прощания можно использовать следующие фразы:

  • на все добре;
  • будьте здорові;
  • до побачення, до наступної зустрічі, побачимось, здибаємось (подходит к неформальному общению);
  • хай щастить;
  • усього найкращого.

Если хотите использовать менее распространенные, но изысканные высказывания, попробуйте:

  • ходіть здорові;
  • майтесь гаразд;
  • па-па.

Чтобы пожелать хорошего сна или приятных сновидений, можно сказать:

  • добраніч, на добраніч;
  • солодких снів.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно перевести "вы правы" на украинский язык. Языковед назвал распространенную ошибку.

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