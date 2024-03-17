Какие есть хорошие варианты прощаний на украинском, кроме "бувайте" и "до побачення"
Попрощаться в украинском языке можно не только фразами "бувай" или "до побачення". Есть немало других вариантов, которые могут добавить разнообразие в ваше общение.
Издание Телеграф подготовило подборку таких фраз. Важно помнить, что каждое изречение лучше всего подходит для определенного контекста.
При выборе формы прощания важно учитывать контекст встречи и планы на будущее. Если вы знаете, что встретитесь снова в скором времени, можно использовать фразы типа "До завтра/до зустрічі/ до середи, вівторка и т.д". В ситуации прощания или отъезда, уместно будет пожелать "Щасливої/безпечної/легкої дороги" или "Хай щастить".
Читайте также: Как правильно сказать на украинском "рукоятка"
Часто люди желают друг другу приятного дня или удачного путешествия, или отдыха.
Для добавления разнообразия в ваши слова для прощания можно использовать следующие фразы:
- на все добре;
- будьте здорові;
- до побачення, до наступної зустрічі, побачимось, здибаємось (подходит к неформальному общению);
- хай щастить;
- усього найкращого.
Если хотите использовать менее распространенные, но изысканные высказывания, попробуйте:
- ходіть здорові;
- майтесь гаразд;
- па-па.
Чтобы пожелать хорошего сна или приятных сновидений, можно сказать:
- добраніч, на добраніч;
- солодких снів.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно перевести "вы правы" на украинский язык. Языковед назвал распространенную ошибку.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !