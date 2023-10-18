Попри витрати: 5 знаменитостей, які балують своїх дітей

Бути батьками часто означає прагнути зробити дітей щасливими та забезпечити їх найпотаємнішими бажаннями. У той час як більшість з нас обмежені в засобах, знаменитості мають можливість вийти за рамки дозволеного, щоб потішити своїх малюків. Деякі з них вирішили виховувати своїх дітей скромно, тоді як інші дозволяють своїм статкам говорити самі за себе.

Дженніфер Лопес

Відома співачка та акторка Дженніфер Лопес не стримується, коли справа доходить до балування своїх близнюків Макса та Емми. Незважаючи на насичене особисте життя, вона обожнює своїх двох дітей, забезпечуючи їм максимальний комфорт. Наприклад, її близнюки сплять на розкішній білизні з єгипетської бавовни вартістю 600 доларів.

На їхні десяті дні народження у 2018 році Лопес, як повідомляється, влаштувала їм розкішне святкування в престижному ресторані Лас-Вегаса, витрати на яке перевищили $7,500.

Бейонсе

Не дивно, що Блу Айві Картер, донька впливової пари Бейонсе та Джей-Зі, отримує надзвичайне ставлення. Народжена в атмосфері безпрецедентної слави, Блу Айві засипають розкішними подарунками, особливо на знаменні події.

На її перший день народження батьки організували банкет у стилі великої принцеси. Як символ своєї любові вони подарували їй вишукану ляльку Барбі, прикрашену 160 діамантами в білому золоті – персоналізовану розкіш вартістю понад 80 000 доларів.

Девід і Вікторія Бекхем

Відоме подружжя Девід і Вікторія Бекхем намагаються виховувати своїх чотирьох дітей в строгості, але час від часу вони дозволяють собі невеликі екстравагантності. Їхня молодша дитина, Харпер, користується багатьма привілеями. Девід зізнається, що рідко може відмовити їй у її проханнях, жартома розповідаючи, як одного разу його відмова довела її до сліз.

Серед помітних покупок – 7-футовий портрет у формі серця під назвою "Татусева донечка", виконаний відомим англійським художником, який обійшовся у значну суму близько 600 000 доларів.

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Том Круз і Кеті Холмс

Сурі, улюблена донька Тома Круза і Кеті Холмс, є центром світу своїх батьків. Лише колекція розкішного одягу Сурі оцінюється в приголомшливі 3 мільйони доларів.

А на Різдво вона була дуже рада вікторіанському ігровому будиночку вартістю 24 000 доларів. Оснащений водою та електрикою, він велично стоїть у сімейному саду, ставши казковим притулком дитячих спогадів.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт не шкодують зусиль, щоб балувати свою доньку Стормі. Окрім модного вбрання, Стормі хизується вражаючою колекцією трендового взуття. Ще в юному віці на ній була помічена пара кросівок від Giuseppe Zanotti, створених особисто для неї.

Демонструючи прихильність, яка не обмежується зовнішнім виглядом, Тревіс здивував Стормі екстравагантним кріслом вартістю 25 000 доларів, демонструючи свою схильність до екстравагантності у несподіваний спосіб.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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