Потрібно багато сонця: як вирощувати помідори в горщиках вдома

Любите помідори і хотіли б вирощувати цю смакоту, але не маєте дачі? Не проблема, цей овоч чудово росте в домашніх умовах. UaPortal підкаже вам кілька правил, які допоможуть вам зібрати хороший врожай домашніх помідорів.

Спершу придбайте великі горщики для розсади. Чим більші горщики – тим кращий буде результат (ідеально підійде горщик діаметром 40 сантиметрів). Потім оберіть сорт помідорів, які б ви хотіли вирощувати.

Насипте в горщики високопоживний, якісний грунт. Зробіть хороший дренаж.

Перед посадкою розсади видаліть нижній ряд листя, викопайте ямку та опустіть більшу частину рослини в землю так, щоб виглядав лише верхній пучок. Засипте помідор грунтом. Поставте опори, щоб рослина могла рости вертикально. Кілок біля стебла має доходити до дна. Прив’яжіть його до стебла.

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Поставте томати у тепле та сонячне місце. Чудово, якщо вони матимуть змогу отримувати сонячне світло протягом 6 – 8 годин. Але занадто багато сонця також не потрібно: воно може призвести до загибелі рослини.

Поливайте томати регулярно, за потреби – щодня. Кожні два тижні додавайте у землю добриво для томатів або універсальне. Перевірте, чи містить ваш грунт поживні речовини (деякі грунти вже мають у своєму складі добриво).

Помідори формують плоди після цвітіння впродовж 25 – 60 днів. У невеликих сортів на це йде від 3 до 4 тижнів.

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