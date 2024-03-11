Звичайний аркуш паперу може розповісти про стан двигуна: секрет від моториста

Несправний мотор може призвести до значних неприємностей, які потягнуть за собою чималі витрати. Перед покупкою б/у авто не забудьте взяти з собою листок білого паперу, щоб перевірити стан двигуна.

На сайті ampercar досвідчений механік поділився особливим методом, який він використовує. Замість стандартної комп’ютерної діагностики на СТО, цей спосіб дозволяє самостійно оцінити стан двигуна.

Отже, як використовувати листок паперу? Процедура проста: після тестової поїздки, коли мотор прогріється, зупиніться і прикладіть листок до вихлопної труби.

Якщо папір втягнеться, це може бути ознакою протитиску через засмічення глушника, що перешкоджає виходу вихлопних газів. Це може вказувати на проблеми з системою рециркуляції газів, пошкодження клапанів, каталізатора або розподільного механізму.

Читайте також: Як освіжити салон автівки за допомогою звичайної прищіпки

Якщо двигун працює належним чином, папір, розміщений біля вихлопної труби, буде лише легко коливатися, не демонструючи раптових рухів. Нерегулярні коливання можуть свідчити про неполадки в системі запалення, тому необхідно перевірити котушки запалювання та свічки.

Проте це не єдиний спосіб діагностики. Після декількох хвилин роботи двигуна, перевірте білий папір: якщо він залишився чистим, з ледь помітними слідами сажі, це відмінний знак. Натомість, якщо на папері з’явилися жирні коричневі плями, це може вказувати на проблеми з двигуном. Під час прогрівання, олива може просочуватися в вихлопну систему через негерметичність циліндрів. У двигунів з турбонаддувом, мастило може виділятися через вихлопну трубу при інтенсивному натисканні на газ, але при низьких обертах цього відбуватися не повинно.

Світлі жирні плями на папері можуть свідчити про присутність антифризу у вихлопних газах, що часто є ознакою прогорілої прокладки головки блоку циліндрів. У такому випадку вихлоп буде схожий на білий дим, і це вимагає негайного ремонту. Змішування мастила з антифризом призводить до втрати властивостей оливи, що може спричинити серйозні пошкодження двигуна.

Раніше ми розповідали про те, коли слід змінювати оливу в двигуні авто та як її обрати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!