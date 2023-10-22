OPPO Pad 2: що варто знати про світову сенсацію

Несподіваним кроком компанія OPPO вивела свої передові технології за межі Китаю, представивши планшет OPPO Pad 2 на світовий ринок. Вперше представлений у Китаї в березні, цей витончений планшет тепер дебютував у Сінгапурі та Австралії, пропонуючи технічним ентузіастам оцінити його вражаючі функції та можливості.

OPPO Pad 2, відомий як OnePlus Pad в деяких регіонах, вже привертає увагу. Однак, одна інформація, яка залишається невловимою, – це деталі ціни, що змушує потенційних покупців з нетерпінням чекати на офіційне оголошення.

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Занурмось в технічні характеристики цього чудового пристрою. OPPO Pad 2 може похвалитися великим 11,61-дюймовим дисплеєм з вражаючою роздільною здатністю 2800×2000 пікселів, який працює на базі IPS LCD панелі. Його вирізняє неймовірно плавний користувацький інтерфейс завдяки частоті оновлення 144 Гц.

Над яскравим дисплеєм знаходиться 8-мегапіксельна фронтальна камера, яка ідеально підходить для відеодзвінків і селфі. На зворотному боці основна камера оснащена 13-мегапіксельним сенсором, що гарантує чудову деталізацію знімків.

OPPO Pad 2 має потужну начинку. Він оснащений процесором MediaTek Dimensity 9000, що забезпечує виняткову продуктивність для багатозадачності, ігор тощо. Акумулятор ємністю 9510 мАг забезпечить вас енергією протягом дня, а коли прийде час підзарядитися, на допомогу стане швидка зарядка SuperVOOC потужністю 67 Вт.

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