Від видалення плям до догляду: три несподіваних лайфхаків з кока-колою

Урізноманітніть свою повсякденну рутину за допомогою оригінальних лайфхаків з кока-колою. Від видалення іржі до догляду за волоссям – UAportal підготував нетрадиційні, але ефективні способи застосування цього газованого напою.

Видаліть іржу з металу

Просто замочіть іржавий предмет у мисці з кока-колою на кілька годин. Після цього за допомогою губки або ганчірки обережно відчистіть іржу. Завдяки кислотним властивостям кока-коли іржа зруйнується, і металеві предмети виглядатимуть як новенькі.

Читайте також: Використайте кока-колу для очищення чайника від накипу: результат здивує

Висвітліть тон фарбованого волосся

Якщо після фарбування колір волосся здається занадто темним або насиченим, сполосніть волосся сумішшю кока-коли та води. Цей нетрадиційний метод може допомогти освітлити колір і збалансувати його. Не забудьте ретельно промити волосся водою після застосування розчину кока-коли, щоб запобігти утворенню липкого залишку.

Очистіть предмети побуту

Кока-кола може бути зручним засобом для чищення домашніх речей, особливо для стійких плям. Незалежно від того, чи це жирні плями, чи плями від маркерів, просто налийте трохи кока-коли на ганчірку і обережно потріть забруднену ділянку.

Кислота, що міститься в напої, допоможе розщепити плями, і їх буде легше видалити. Обов'язково промийте ділянку водою, щоб видалити будь-які залишки липкості.

Нагадаємо, блогерка використала кока-колу як засіб для догляду за своїм волоссям та заявила, що цей газований напій не допомагає якісно очистити волосся і шкіру голови, але він має інший ефект.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!