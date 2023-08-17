Відкриваємо таємниці вічної краси: три корисні лайфхаки для догляду за шкірою рук

У гонитві за збереженням молодості люди часто не звертають уваги на руки, незважаючи на те, що вони є однією з найбільш відкритих частин тіла. Як і шкіра обличчя, руки потребують постійного догляду та уваги, щоб запобігти передчасному старінню та зберегти їхню гладкість і життєву силу.

UAportal підготував три лайфхаки, які можна застосувати, щоб шкіра рук виглядала якнайкраще. Використовуючи ці поради в щодня, можна забезпечити рукам належний догляд.

Регулярно зволожуйте шкіру

Один з найефективніших способів зберегти шкіру рук молодою і здоровою – регулярно зволожувати її. Суха шкіра може призвести до появи тріщин, свербіння та передчасного старіння. Обирайте якісний крем або лосьйон для рук, який містить поживні інгредієнти, такі як олія ши, вітамін Е або гліцерин.

Зволожуючий крем слід наносити після миття рук або щоразу, коли відчуваєте їх сухість. Масажними рухами втирайте засіб, приділяючи особливу увагу кісточкам пальців і кутикулі. Регулярне зволоження допоможе зберегти шкіру рук м'якою, еластичною та молодою.

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Захищайте руки від сонця

Шкідливі сонячні ультрафіолетові промені можуть завдати значної шкоди шкірі рук, призводячи до появи зморшок, пігментних плям тощо. Щоб захистити руки, важливо наносити сонцезахисний крем з високим SPF перед виходом на вулицю, навіть у похмурі дні.

Слід обирати сонцезахисний крем широкого спектра дії, який захищає як від UVA, так і від UVB променів. Крім того, під час тривалого перебування на сонці можна носити рукавички, щоб захиститися від променів. Таким чином можна запобігти передчасному старінню шкіри та зберегти її свіжий вигляд.

Пілінг і зволоження

Регулярний пілінг рук допоможе видалити омертвілі клітини та прискорити процес оновлення, в результаті чого шкіра стане більш гладенькою та молодою на вигляд. Можна використовувати м'який скраб або домашню суміш цукру чи кавової гущі з оливковою олією або медом.

Скраб слід м'яко нанести на руки, зосередившись на огрубілих ділянках, таких як кісточки пальців і долоні. Після змивання теплою водою і витирання насухо слід нанести зволожуючу маску для рук або рясний шар крему, щоб поповнити запаси вологи.

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