Пеперомія: як правильно вирощувати та доглядати за рослиною

Пеперомія – це ідеальний вибір для початківців і тих, хто шукає невибагливу в догляді кімнатну рослину. Налічується понад 1 500 різних видів цих рослин, тому існує широке розмаїття форм, фактур і кольорів листя пеперомії. UaPortal розповів, як правильно за нею доглядати, аби насолоджуватися неймовірною красою цієї квітки.

Де ставити горщик з пеперомією

Деякі види рослини, які походять з тропічних джунглів, ростуть на деревах, тоді як інші процвітають на землі. Тому найкраще розмістити її в місці з яскравим, непрямим світлом, адже пеперомія не любить прямих сонячних променів.

Як саджати

Більшість рослин пеперомії росте повільно й потребує пересадки лише раз на три-чотири роки. Використовуйте звичайний безторф'яний компост для кімнатних рослин і вибирайте горщик на один розмір більший за поточний. Тому залишайте приблизно 3 см навколо кореневої системи.

Як обрізати

Використовуйте чисті ножиці або кусачки, щоб видалити відмерле або пожовкле листя. Окрім цього, іноді можна проводити легке підрізання, щоб контролювати розмір рослини.

Як розмножувати

Рослини пеперомії легко розмножуються стебловими живцями або листям. Для цього візьміть пагін, довжиною приблизно 8 см. Зрізайте його трохи нижче, ніж вузол. Видаліть листя з нижньої половини стебла й поставте його в банку з водою. Замінюйте воду щотижня, доки не з'являться корені, а потім висадіть живець у горщик з компостом.

Поширені проблеми

Борошнистий червець є поширеним шкідником, що вражає рослини пеперомії. Видаліть їх пінцетом, якщо зараження невелике, або використовуйте мильний спрей чи здійснюйте біологічний контроль.

Жовте нижнє листя або листя з коричневими краями може свідчити про недостатній полив. Надмірний полив може призвести до коричневого коріння, жовтого й скрученого листя, гнилих ділянок, втрати квітів і листя. Пліснява на ґрунті говорить про надмірне затінення або надмірний полив.

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