Герань садова, або пеларгонія – вічнозелена багаторічна рослина, яка має квітки різного забарвлення: білі, рожеві, червоні чи фіолетові. Щоб насолоджуватися ефектним цвітінням, воду для поливу герані варто додавати деякі натуральні інгредієнти.

Загалом рослина є невибагливою у догляді, пише Sante Plus. Рослина прекрасно цвітне і стане чудовим доповненням до інтер'єру будинку, балконів або терас.

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Три натуральні добрива для рясного цвітіння герані

Щоб стимулювати цвітіння герані та отримати гарні квіти цілий рік, ось що можна додати до поливу цієї рослини.

1. Йод для цвітіння герані. Розведіть краплю медичного йоду у літрі води кімнатної температури. Потім використовуйте цей розчин для поливу герані. Кожній рослині знадобиться приблизно 50 мл цього розчину кожні два тижні в період росту. Уникайте змочування листя цим розчином і подумайте про те, щоб зволожити ґрунт напередодні, щоб не обпалити коріння.

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Йод дуже корисний для герані. Крім забезпечення необхідними поживними речовинами, необхідними для росту, йод дозволяє стеблам рости швидше і збільшує кількість бутонів, що дають початок новим квітам. Йод також покращує цвітіння герані. Квіти стають блискучими, а їх колір яскравішим.

Крім цього, йод є хорошим антисептиком для грунту. Він захищає коріння від гнилі, а також від грибків та паразитів, що вражають герань.

2. Бананова шкірка сприяє цвітінню герані.

Бананова шкірка – гарне натуральне добриво для герані, яке стимулює її цвітіння. Для цього наріжте бананову шкірку на шматочки і помістіть в герметичну ємність з киплячою водою. Дайте шкірці настоятися у темному місці 5-7 днів. Потім процідіть розчин і змішайте його в рівних частинах із водою для поливу герані. Зверніть увагу, що ви також можете закопати шматочки бананової шкірки у ґрунт. Вони повільно розщеплюються та вивільняють необхідні поживні речовини для гарного росту рослини.

3. Молоко для стимуляції цвітіння герані

Молоко також ефективно живить цю квітучу рослину та сприяє її цвітінню. Для цього розведіть 100 мл молока в літрі води та полийте цим розчином герань.

Щоб покращити цвітіння герані, бажано не лише регулярно поливати рослину, але й регулярно поливати її спеціальним добривом для герані, особливо якщо вона знаходиться на яскравому сонці.

Як успішно поливати герань?

Садова герань потребує регулярного і рясного поливу, особливо в період вегетативного зростання, тобто з березня по жовтень. Ця рослина, безумовно, жадібна до води, але, з іншого боку, вона боїться надлишку води, що ризикує викликати гниття його коріння та пожовтіння листя.

Щоб уникнути надлишку, поливайте герань лише тоді, коли ґрунт висохне на поверхні. Не забудьте видалити зайву воду із кашпо чи блюдця. Під час зимівлі герані необхідно спочатку скоротити полив, а потім повністю припинити подачу води, оскільки рослина входить у період спокою.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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