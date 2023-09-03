Герань садовая, или пеларгония – вечнозеленое многолетнее растение, которое имеет цветки разной окраски: белые, розовые, красные или фиолетовые. Чтобы наслаждаться эффектным цветением, воду для полива герани следует добавлять некоторые натуральные ингредиенты.

В целом растение неприхотливо в уходе, пишет Sante Plus. Растение прекрасно цветет и станет отличным дополнением к интерьеру дома, балконам или террасам.

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Три натуральных удобрения для обильного цветения герани

Чтобы стимулировать цветение герани и получить красивые цветы круглый год, вот что можно добавить к поливу этого растения.

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1. Йод для цветения герани. Разведите каплю медицинского йода в литре воды комнатной температуры. Затем используйте этот раствор для полива герани. Каждому растению понадобится примерно 50 мл этого раствора каждые две недели в период роста. Избегайте смачивания листьев этим раствором и подумайте о том, чтобы увлажнить почву накануне, чтобы не обжечь корни.

Йод очень полезен для герани. Помимо обеспечения необходимыми питательными веществами, необходимыми для роста, йод позволяет стеблям расти быстрее и увеличивает количество бутонов, дающих начало новым цветам. Йод также улучшает цветение герани. Цветы становятся блестящими, а их цвет ярче.

Кроме того, йод является хорошим антисептиком для почвы. Он защищает корни от гнили, а также от поражающих герань грибков и паразитов.

2. Банановая кожура способствует цветению герани.

Банановая кожура – хорошее натуральное удобрение для герани, которое стимулирует ее цветение. Для этого нарежьте банановую шкурку на кусочки и поместите в герметичную емкость с кипящей водой. Дайте кожуре настояться в темном месте 5-7 дней. Затем процедите раствор и смешайте его в равных частях с водой для полива герани. Обратите внимание, что вы также можете зарыть кусочки банановой кожуры в грунт. Они медленно расщепляются и высвобождают необходимые питательные вещества для роста растения.

3. Молоко для стимуляции цветения герани

Молоко также эффективно питает это цветущее растение и способствует его цветению. Для этого разведите 100 мл молока в литре воды и полейте этим раствором герань.

Чтобы улучшить цветение герани, желательно не только регулярно поливать растение, но и регулярно поливать его специальным удобрением для герани, особенно если оно находится на ярком солнце.

Как успешно поливать герань?

Садовая герань нуждается в регулярном и обильном поливе, особенно в период вегетативного роста, то есть с марта по октябрь. Это растение, безусловно, жадно к воде, но, с другой стороны, оно боится избытка воды, что рискует вызвать гниение его корней и пожелтение листьев.

Чтобы избежать излишка, поливайте герань только тогда, когда почва высохнет на поверхности. Не забудьте удалить излишнюю воду из кашпо или блюдца. Во время зимовки герани необходимо сначала сократить полив, затем полностью прекратить подачу воды, поскольку растение входит в период покоя.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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