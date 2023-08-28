Що станеться, якщо у вас вдома виросте хлорофітум

Хлорофітум або рослина-павук – багаторічна рослина з довгими стрічковими стеблами, що звисають з боків. Ця трав'яниста рослина стійка і невимоглива. Його можна вирощувати у приміщенні чи землі.

Щобільше, ця проста у догляді рослина має кілька переваг для вашого внутрішнього простору. UAportal разом з Sante Plus пропонує дізнатися, що відбувається, коли ви вирощуєте хлорофітум у себе вдома.

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Що відбувається, коли у будинку росте хлорофітум?

Вирощений у приміщенні хлорофітум очищає навколишнє повітря вдома. Дійсно, він має здатність поглинати чадний газ, що виділяється із сигарет, газових плит або обігрівачів. Він також допомагає очистити будинок від інших токсичних матеріалів, таких як бензол, що виділяється фарбою або лаком, ксилол, що виділяється паркетом і смолами, формальдегід, що виділяється клеєм, деревом та ізоляцією, і, нарешті, толуол, що виділяється лаком та меблями.

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Крім своїх властивостей, рослина-павук також ефективно поглинає запахи і підтримує хороший рівень кисню в приміщенні, в якому воно знаходиться. Це сприяє спокійному сну. До речі, хлорофітум рекомендується навіть тримати у дитячій кімнаті.

Як доглядати за хлорофітумом?

Хлорофітум – невибаглива рослина, яка не потребує особливого догляду, але слід нехтувати деякими діями, щоб зберегти її здоровою.

Рослина-павук потребує освітлення, але не любить прямих сонячних променів. Крім того, рекомендується змочувати листя, щоб воно не пересихало. Взимку зберігайте хлорофітум при температурі від 7 до 10°C. До речі, рослина-павук морозолюбна.

Що стосується поливу, не рекомендується поливати рослину важкою рукою. Тим більше, що його бульбове коріння має здатність запасати воду. Врахуйте, що хлорофітум краще переносить забуття поливу, ніж заболочений ґрунт. З усім тим, бажано поливати рослину помірно влітку і робити полив взимку рідше, даючи ґрунту висохнути, перш ніж зволожувати ґрунт. Не забувайте видаляти застояну воду в блюдце або кашпо.

Щоб зберегти свою рослину, не соромтеся видаляти мертве листя та пошкоджені частини. З ранньої весни до початку осені ви можете удобрювати рослину двічі на місяць. Пересаджуйте рослину-павук не рідше одного разу на рік або як тільки коріння почне виходити з дренажних отворів.

Хлорофітум – стійка рослина, яка не схильна до атак шкідників. З іншого боку, листя рослини може побуріти, якщо воно зазнає фізіологічного ураження. У цьому випадку рекомендується пересадити рослину або підгодувати спеціальним добривом для зелених рослин, щоб підгодувати її. Також бажано обприскувати листя невапняною водою, щоб зволожити рослину, і поставити її на світло, якщо листя потьмяніло.

Однак, вирощування хлорофітуму у себе вдома дозволяє очистити навколишнє повітря від токсичних речовин і сприяти спокійному сну. Крім того, ця кімнатна зелена рослина легко утримувати і не вимагає утомливого догляду.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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