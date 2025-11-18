Зимова 'тисяча Зеленського': як отримати через Укрпошту і на що можна витратити

Урядова програма "Зимова підтримка 2025" дозволяє отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень. Укрпошта забезпечить її доступність навіть у віддалених та прифронтових регіонах.

Пенсіонери отримають виплату автоматично, а інші громадяни, які не користуються застосунком "Дія", зможуть оформити заявку безпосередньо у відділеннях Укрпошти або через листоношу. Доставка та використання коштів програми буде доступна по всій території України, включно з прифронтовими зонами.

Програма, затверджена Урядом на 2025–2026 роки, передбачає одноразову виплату для всіх українців – дітей і дорослих, за винятком тих, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Мінрозвитку.

Цього року програма діятиме за аналогією з минулорічною, з невеликими змінами. Пенсіонери та одержувачі інших видів державних соціальних виплат, які отримують їх через Укрпошту, автоматично отримають 1000 гривень у день виплати пенсії чи соцвиплати. Їм не потрібно нічого додатково робити – лише вирішити, на що витратити суму, і чекати свого дня виплати. Для зручності дати виплат пенсії та програми підтримки синхронізовано.

Інші громадяни, які не можуть подати заявку через "Дію" – наприклад, люди з інвалідністю або ті, хто проживає у місцевостях без зв’язку чи не має смартфона – можуть оформити виплату через Укрпошту з 18 листопада до 24 грудня включно. Зробити це можна у будь-якому відділенні або через листоношу. Після отримання SMS-повідомлення про нарахування коштів достатньо звернутися до відділення або дочекатися листоношу вдома.

Для оформлення виплати потрібно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код або відмітку про його відсутність. Для дітей заявку подають батьки окремо на кожну дитину, надаючи свідоцтво про народження. Законні представники повинні надати документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, що підтверджує його призначення.

Отримані кошти "Зимової підтримки 2025" можна витратити безпосередньо в Укрпошті: оплатити комунальні послуги, передплатити газети чи журнали, скористатися поштовими послугами (посилки, тара, марки), замовити ліки українського виробництва, придбати товари українського виробництва або зробити донат на ЗСУ.

