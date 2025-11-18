Зимняя 'тысяча Зеленского': как получить через Укрпочту и на что можно потратить

Правительственная программа "Зимняя поддержка 2025" позволяет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен. Укрпочта обеспечит ее доступность даже в отдаленных и прифронтовых регионах.

Пенсионеры получат выплату автоматически, а другие граждане, не пользующиеся приложением "Действие", смогут оформить заявку непосредственно в отделениях Укрпочты или через почтальон. Доставка и использование средств программы будет доступна по всей территории Украины, включая прифронтовые зоны.

Программа, утвержденная Правительством на 2025-2026 годы, предусматривает единовременную выплату для всех украинцев – детей и взрослых, за исключением тех, кто находится за границей или на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Минразвития.

В этом году программа будет действовать по аналогии с прошлогодней, с небольшими переменами. Пенсионеры и получатели других видов государственных социальных выплат, получаемые через Укрпочту, автоматически получат 1000 гривен в день выплаты пенсии или соцвыплаты. Им не нужно ничего дополнительно делать – только решить, чего потратить сумму, и ждать своего дня выплаты. Для удобства дать выплаты пенсии и программы поддержки синхронизированы.

Другие граждане, которые не могут подать заявку через "Действие" – например, люди с инвалидностью или проживающие в местностях без связи или не имеющие смартфона – могут оформить выплату через Укрпочту с 18 ноября по 24 декабря включительно. Сделать это можно в любом отделении или через почтальон. После получения SMS-сообщения о начислении средств достаточно обратиться в отделение или дождаться почтальона дома.

Для оформления выплаты нужно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код или отметку о его отсутствии. Для детей заявку подают родители отдельно на каждого ребенка, предоставляя свидетельство о рождении. Законные представители должны предоставить документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий его назначение.

Полученные средства "Зимней поддержки 2025" можно потратить непосредственно в Укрпочте: оплатить коммунальные услуги, подписаться на газеты или журналы, воспользоваться почтовыми услугами (посылки, тара, марки), заказать лекарства украинского производства, приобрести товары украинского производства или сделать донат на ВСУ.

