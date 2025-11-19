Звільнення військових з інвалідністю: які документи подавати

Військовослужбовці, яким встановлено інвалідність І, ІІ або ІІІ групи, мають законне право бути звільненими зі служби та переведеними в запас. Це передбачено статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" №2232-XII.

Донецький обласний ТЦК та СП уточнює, що це право не залежить від того, коли або за яких обставин людина отримала інвалідність — під час проходження служби чи ще до запровадження воєнного стану. Воно поширюється як на контрактників, так і на мобілізованих військовослужбовців, незалежно від причин погіршення стану здоров’я.

Водночас за власним бажанням військові з інвалідністю можуть продовжувати службу в ЗСУ.

Для звільнення за станом здоров’я необхідно подати рапорт, надати довідку МСЕК та посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення з відповідною позначкою.

