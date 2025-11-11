Як військовому ветерану отримати житло від держави та що для цього потрібно

Ветерани, військовослужбовці, люди з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих Захисників України можуть отримати від держави житло або грошову компенсацію. Однак зробити це можливо лише після постановки на квартирний облік — це перший і ключовий етап у процедурі.

Хто має право на житло чи компенсацію

Переважне право отримати житло або компенсацію мають:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

родини загиблих військовослужбовців;

внутрішньо переміщені особи.

Подати заяву можуть ті, хто потребує покращення житлових умов і відповідає встановленим критеріям.

На яких підставах ставлять на квартирний облік

На облік беруть, якщо:

житлова площа є меншою за норму, встановлену для регіону;

родина мешкає у перенаселеному житлі (дві чи більше сімей в одній кімнаті або спільне проживання осіб різної статі старших за 9 років);

проживання відбувається у гуртожитку, комунальній квартирі або житлі, що не відповідає санітарним і технічним вимогам;

житло орендується за договором не менше ніж на 5 років;

є медичні показання, що не дозволяють проживати спільно з іншими через тяжкі хронічні хвороби.

Які документи потрібні

Для постановки на облік необхідно подати:

заяву, підписану всіма членами сім’ї;

довідки про місце реєстрації кожного члена родини;

копії посвідчень (учасника бойових дій, особи з інвалідністю або члена сім’ї загиблого);

документи про перебування на обліку за місцем роботи або довідки про його відсутність;

підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Куди звертатися

Подати документи можна через:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

виконавчий комітет сільської, селищної чи міської ради;

районну державну адміністрацію (у Києві — за місцем проживання).

Рішення про взяття на облік ухвалюється протягом одного місяця. Після цього заявнику надсилають письмове повідомлення з датою постановки або причинами відмови.

Як отримати житло або компенсацію

Після внесення до обліку потрібно дочекатися своєї черги — загальної, першочергової або позачергової. Коли місцева рада ухвалює рішення про надання житла, заявник отримує ордер і ключі від помешкання.

Грошова компенсація передбачена для:

осіб з інвалідністю I–II групи внаслідок війни;

родин загиблих військових.

Для цього потрібно бути на квартирному обліку, а житлова площа у власності не має перевищувати 13,65 кв. м на одну особу.

У Мінветеранів наголошують: без постановки на квартирний облік отримати державну допомогу неможливо. Саме цей крок відкриває шлях до житла або грошової компенсації.

