Как военному ветерану получить жилье от государства и что для этого нужно
Ветераны, военнослужащие, люди с инвалидностью в результате войны и семьи погибших Защитников Украины могут получить от государства жилье или денежную компенсацию. Однако сделать это можно только после постановки на квартирный учет – это первый и ключевой этап в процедуре.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.
Кто имеет право на жилье или компенсацию
Преимущественное право получить жилье или компенсацию имеют:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- семьи погибших военнослужащих;
- внутренне перемещенные особы.
Подать заявление могут те, кто нуждается в улучшении жилищных условий и отвечает установленным критериям.
По каким основаниям ставят на квартирный учет
На учет берут, если:
- жилая площадь меньше нормы, установленной для региона;
- семья проживает в перенаселенном жилье (две или более семей в одной комнате или совместное проживание лиц разного пола старше 9 лет);
- проживание происходит в общежитии, коммунальной квартире или жилье, что не отвечает санитарным и техническим требованиям;
- жилье арендуется по договору не менее чем на 5 лет;
- есть медицинские показания, не позволяющие проживать совместно с другими из-за тяжелых хронических болезней.
Какие документы нужны
Для постановки на учет необходимо подать:
- заявление, подписанное всеми членами семьи;
- справки о месте регистрации каждого члена семьи;
- копии удостоверений (участника боевых действий, лица с инвалидностью или члена семьи погибшего);
- документы о нахождении на учете по месту работы или справки о его отсутствии;
- подтверждение статуса внутри перемещенного лица (при наличии).
Куда обращаться
Подать документы можно через:
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- исполнительный комитет сельского, поселкового или городского совета;
- районную государственную администрацию (в Киеве - по месту жительства).
Решение о взятии на учет принимается в течение месяца. После этого заявителю посылают письменное уведомление с датой постановки или причинами отказа.
Как получить жилье или компенсацию
После внесения в учет нужно дождаться своей очереди — общей, первоочередной или внеочередной. Когда местный совет принимает решение о предоставлении жилья, заявитель получает ордер и ключи от жилья.
Денежная компенсация предусмотрена для:
- лиц с инвалидностью I–II группы в результате войны;
- семей погибших военных.
Для этого нужно быть на квартирном учете, а жилая площадь в собственности не должна превышать 13,65 кв. м на одного человека.
В Минветеранов отмечают: без постановки на квартирный учет получить государственную помощь невозможно. Именно этот шаг открывает путь к жилью или денежной компенсации.
