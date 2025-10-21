Житло для УБД: скільки квадратних метрів може отримати безкоштовно військовослужбовець

У 2025 році держава продовжує підтримувати учасників бойових дій, надаючи їм можливість отримати безоплатне житло або грошову компенсацію. Щоб скористатися цією пільгою, необхідно відповідати визначеним критеріям, зібрати потрібні документи та стати на квартирний облік.

Про це пише Новини.Live. За даними Міністерства у справах ветеранів, норма безоплатного житла для учасників бойових дій становить 13,65 кв. м на одну особу. Для сімей передбачена додаткова площа:

на кожну дитину — від 5 до 8 кв. м (залежно від регіону);

для подружжя — за загальними нормами житлової площі.

Таким чином, сім’я ветерана з трьома дітьми може розраховувати на квартиру до 45–50 кв. м, а одинокий боєць — мінімум 13,65 кв. м.

Житло можуть надати місцеві органи влади або держава — за наявності відповідного житлового фонду. Якщо такого немає, учасник бойових дій має право отримати грошову компенсацію для самостійного придбання житла.

Як стати на квартирний облік

Отримати житло або компенсацію можна лише після офіційної реєстрації на квартирному обліку. Цей статус дає право брати участь у державних програмах забезпечення житлом.

Підставами для взяття на облік є:

житлова площа менша за встановлену норму;

проживання кількох сімей у одній кімнаті;

спільне проживання різностатевих осіб старше 9 років;

тяжкі захворювання, що унеможливлюють спільне проживання;

аварійний стан або комунальне житло;

оренда помешкання понад п’ять років.

Необхідні документи

Щоб оформити право на отримання житла, учасник бойових дій має подати:

заяву про взяття на квартирний облік (підписану всіма членами сім’ї);

довідку про місце проживання кожного члена родини;

копії посвідчення УБД, довідки про інвалідність або статус члена сім’ї загиблого;

довідку з місця роботи про перебування або відсутність на обліку.

Документи можна подати через ЦНАП, місцеву раду або райдержадміністрацію. Протягом місяця ветеран отримує письмову відповідь — про постановку на облік або відмову із зазначенням причин.

Отримання житла або компенсації

Після реєстрації ветерана включають до черги — загальної, першочергової або позачергової. Рішення ухвалює виконавчий комітет місцевої ради.

У разі позитивного рішення учасник бойових дій отримує ордер і ключі від житла або офіційне рішення про виплату грошової компенсації.

Як пояснюють у Мінветеранів, якщо у місцевому житловому фонді відсутні квартири, ветеранові виплачується сума, достатня для придбання нерухомості у його регіоні. Це дозволяє учасникам війни самостійно обирати, де саме оселитися — ближче до місця служби, роботи чи родини.

