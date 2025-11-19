Увольнение военных с инвалидностью: какие документы подавать

Военнослужащие, которым установлена инвалидность І, ІІ или ІІІ группы, имеют законное право быть уволены со службы и переведены в запас. Это предусмотрено статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" №2232-XII.

Донецкий областной ТЦК и СП уточняет, что это право не зависит от того, когда или при каких обстоятельствах человек получил инвалидность — во время прохождения службы или еще до введения военного положения. Оно распространяется как на контрактников, так и на мобилизованных военнослужащих независимо от причин ухудшения состояния здоровья.

В то же время, по собственному желанию военные с инвалидностью могут продолжать службу в ВСУ.

Для увольнения по состоянию здоровья необходимо подать рапорт, предоставить справку МСЭК и удостоверение личности с инвалидностью или пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой.

