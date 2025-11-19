rus
Українська
Война в Украине

Увольнение военных с инвалидностью: какие документы подавать

Цихоцкая Мария

Увольнение военных с инвалидностью: какие документы подавать
Военнослужащие, которым установлена инвалидность І, ІІ или ІІІ группы, имеют законное право быть уволены со службы

Военнослужащие, которым установлена инвалидность І, ІІ или ІІІ группы, имеют законное право быть уволены со службы и переведены в запас. Это предусмотрено статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" №2232-XII.

Донецкий областной ТЦК и СП уточняет, что это право не зависит от того, когда или при каких обстоятельствах человек получил инвалидность — во время прохождения службы или еще до введения военного положения. Оно распространяется как на контрактников, так и на мобилизованных военнослужащих независимо от причин ухудшения состояния здоровья.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

В то же время, по собственному желанию военные с инвалидностью могут продолжать службу в ВСУ.

Для увольнения по состоянию здоровья необходимо подать рапорт, предоставить справку МСЭК и удостоверение личности с инвалидностью или пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой.

Напомним, мы уже писали, как военному ветерану держать жилье от государства и что для этого нужно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Война в Украине