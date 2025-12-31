В Перу столкнулись туристические поезда: десятки раненых, один человек погиб (фото)

Вблизи всемирно известной археологической достопримечательности Мачу-Пикчу в Перу произошла серьезная железнодорожная авария — лобовое столкновение двух пассажирских поездов, по которым путешествовали туристы. В результате трагедии погиб машинист, еще несколько десятков человек получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщаютThe Associated Press и Министерство здравоохранения Перу, инцидент произошел в послеобеденное время недалеко от населенного пункта Коривайрачина. По данным железнодорожного оператора, поезд, возвращавшийся из Мачу-Пикчу с туристами, столкнулся с другим двигавшимся навстречу составом.

Факт гибели работника железной дороги подтвердил капитан полиции города Куско Джонатан Кастильо Гонсалес. В Министерстве здравоохранения отметили, что к оказанию помощи были привлечены как государственные, так и частные медицинские службы. В общей сложности медики осмотрели и госпитализировали 36 пострадавших, большинство из которых получили многочисленные травмы и ушибы в результате столкновения.

Причины аварии выясняются, официальная версия происшествия пока не обнародована.

Мачу-Пикчу является одной из самых известных достопримечательностей мира – это древний город инков, расположенный в Андах на высоте более 2400 метров над уровнем моря. В 1983 году комплекс внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2007 году он вошел в список Новых семи чудес света. Археологический памятник состоит примерно из двух сотен каменных сооружений, возведенных без использования строительного раствора, и ежегодно привлекает около полутора миллионов туристов.

Самый распространенный маршрут в Мачу-Пикчу проходит по железной дороге в город Агуас-Кальентес, откуда туристов автобусами поднимают серпантином непосредственно ко входу на территорию исторического комплекса.

