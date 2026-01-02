Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз геомагнитной активности на 2 января

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, что у некоторых людей вызывает головные боли, усталость, раздражительность и повышенный уровень стресса. Геомагнитную активность измеряют по шкале от 0 до 9, используя планетарный К-индекс. Значения от 5 и выше свидетельствуют о мощных магнитных бурях.

В пятницу, 2 января, прогнозируется К-индекс 4,7 (желтый уровень). Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC, NOAA).

Магнитная буря возникает из-за вспышек и выбросов энергии на Солнце, которые содержат заряженные частицы (протоны и электроны). Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит колебание магнитного поля – так возникают магнитные либо солнечные бури.

К-индекс от 1 до 4 – незначительные колебания, часто остаются незамеченными.

К-индекс от 5 и выше – бурые красные уровни, которые могут влиять на самочувствие и работу технологий.

К-индекс 7–8 – бури высокого уровня, на которых можно наблюдать полярные сияния.

Из-за колебаний атмосферного давления во время магнитных бурь некоторые люди чувствуют:

головные боли;

повышенную усталость;

раздражительность и стресс.

Специального лекарства от магнитных бурь не существует, однако симптомы можно облегчить обычными методами ухода за здоровьем.

Как облегчить состояние во время магнитной бури

Режим дня и питания : достаточно спать, есть здоровую пищу, избегать жирного и острого. Ограничить стимуляторы : меньше кофе, отказаться от алкоголя, пить больше воды и травяных чаев. Прогулки на свежем воздухе : желательно в парке или за городом, избегая прямого солнца. Легкая физическая активность : помогает поддерживать бодрость и улучшает настроение. Снизить стресс : избегать конфликтов и переутомления. Особый уход для людей с хроническими болезнями : держать лекарство под рукой, больше отдыхать. Контрастный душ и ванная : душ утренний бодрит, вечерняя ванна помогает расслабиться.

