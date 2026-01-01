Какой общественный транспорт будет платным для пенсионеров в 2026 году

Украинцы, официально достигшие пенсионного возраста после 60 лет, имеют право на ряд государственных льгот. Одной из самых распространенных остается бесплатный проезд в общественном транспорте. В то же время, эта льгота действует не везде, а за нарушение правил пенсионеров могут даже оштрафовать.

Согласно постановлению Кабинета министров " О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования ", в 2026 году люди пенсионного возраста смогут и дальше бесплатно пользоваться основными видами городского и пригородного общественного транспорта. Речь идет о трамваях, троллейбусах, городских автобусах и пригородных электропоездах. Для подтверждения права на льготу достаточно предъявить пенсионное удостоверение. Что касается маршрутных такси, то возможность безвозмездного проезда там тоже существует, однако количество льготных мест ограничивается решениями местных властей, поэтому не всегда пенсионера могут перевезти бесплатно.

В то же время, есть виды транспорта, где льгота не применяется. Бесплатный проезд не распространяется на такси, поскольку оно не относится к общественному транспорту. Также пенсионерам придется оплачивать поездки между городскими автобусами и поездами, ведь на таких маршрутах льготы не действуют.

Отдельно следует помнить об ответственности во время поездок. Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, пенсионер обязан иметь пенсионное удостоверение. Если документа отсутствует, необходимо приобрести билет. В случае отсутствия удостоверения и проездного документа контролер имеет право наложить штраф. Согласно статье 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях, его размер составляет двадцатикратную стоимость билета. К примеру, в Киеве это примерно 160 гривен. Хотя иногда контролеры идут навстречу пожилым людям, рассчитывать на снисходительность без подтвердительных документов стоит не всегда.

