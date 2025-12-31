Не стоит времени и денег: топ моделей автомобилей, которые могут стать разочарованием

Выбрать действительно надежный автомобиль непросто, так что в такой ситуации стоит прислушаться к мнению специалистов. Как сообщает Daily Mail, известный американский автомеханик и эксперт Скотти Килмер, имеющий более полувека практического опыта, назвал машины, от покупки которых советует воздержаться. По его словам, эти модели часто испытывают проблемы с качеством и долговечностью.

Килмер отмечает, что многие современные автомобили Toyota уже не соответствуют той репутации надежности, которую бренд формировал десятилетиями. По его мнению, машины, выпущенные за последние годы, значительно уступают модели десятилетней давности. Больше всего замечаний механик высказал по поводу крупных внедорожников и пикапов японского производителя. В частности, он считает, что такие модели как Tundra, Sequoia, 4Runner и Land Cruiser стали слишком массивными для установленных в них двигателей, которые не всегда справляются с нагрузкой. Также эксперт критически оценил переход Toyota на более компактные моторы, ведь, по его мнению, это противоречит традиционной философии бренда, ориентированной на простоту и выносливость. Кроме того, он отметил, что после начала пандемии COVID-19 компания начала использовать более дешевые комплектующие из-за проблем со снабжением. В то же время, Килмер признал, что некоторые модели Toyota все еще остаются достаточно надежными, в частности Camry, RAV4, Prius и Corolla.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Особое внимание эксперт обратил на автомобили Ford, собранные в Северной Америке. По его словам, именно эти машины чаще всего вызывают жалобы у владельцев. Килмер напомнил, что Ford в течение 2025 года стал лидером в США по количеству отзывов автомобилей из-за технических неисправностей. Кроме того, производитель сталкивается с трудностями в обеспечении рынка необходимыми запчастями, что затрудняет ремонт и обслуживание.

Также механик не советует покупать новые пикапы, представленные на американском рынке. Он объясняет это большим количеством технических проблем, частыми отзывами и дефицитом комплектующих, вызванным нестабильностью цепей снабжения. Килмер советует обратить внимание на проверенные временем модели предыдущих поколений. Среди них он называет старые версии Toyota Tundra и Tacoma, а также Nissan Frontier и Nissan Titan, которые, по его словам, отличаются большей надежностью и более простой конструкцией.

Напомним, мы уже писали о топе самых надежных автомобилей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !