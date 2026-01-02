Обладают наилучшим качеством: топ кроссоверов, на которые стоит обратить внимание

Эти модели демонстрируют удачное сочетание практичности и технологий и считаются одними из лучших в своих классах по соотношению цены и возможностей. Эксперты отмечают, что все автомобили из этого перечня предлагают разные типы силовых установок – от гибридных решений до традиционных бензиновых двигателей.

Благодаря этому покупатели могут выбрать модель, наиболее отвечающую их потребностям и стилю вождения. Несмотря на общую тенденцию к удорожанию автомобилей, кроссоверы остаются относительно доступными и ориентированными на широкий круг потребителей. Об этом сообщает GoBankingRates.

Лидером рейтинга стал Kia Niro, который эксперты называют недооцененным вариантом для ежедневного использования. Авто отличается низким расходом горючего, удобным салоном и компактными размерами, что особенно удобно в городских условиях. По словам автомобильного эксперта и основателя EVhype Роба Диллана, хотя рынок сейчас тяготеет к большим машинам, Kia Niro остается чрезвычайно эффективным, простым в парковке и комфортным автомобилем, стоимость которого не превышает 35 тысяч долларов.

Volkswagen Taos часто остается без внимания на фоне более популярных конкурентов, однако специалисты обращают внимание на его высокий уровень комфорта и экономичность. Этот кроссовер приятно удивляет качеством езды для своего сегмента и демонстрирует низкое потребление горючего, что делает его практичным выбором для ежедневных поездок.

Toyota 4Runner, в свою очередь, сохраняет статус настоящего внедорожника с легендарной репутацией надежности. Хотя дизайн и технические решения модели могут показаться несколько устаревшими, именно проверенная годами конструкция обеспечивает долговечность и привлекает водителей, которые ищут автомобиль для длительного и интенсивного использования.

Subaru Outback известен своей выносливостью, высоким уровнем безопасности и уверенностью в сложных дорогах. Роб Диллан отмечает, что это один из тех кроссоверов, которые владельцы обычно оставляют надолго, ведь он комфортен, хорошо защищает пассажиров и отлично справляется с плохими погодными условиями.

