Мороз до 19 градусов и снегопады: где в Украине будет холоднее всего в первые дни нового года

В конце декабря большинство регионов Украины почувствовали приход настоящей зимы. На фоне умеренных, но стабильных морозов сформировался снежный покров: в среднем от 2–4 сантиметров, а на северо-востоке местами до 17–20 сантиметров. Без снега остались только южные области и Закарпатье. Из-за метели, гололедицы и снежные накаты кое-где усложнилось движение на автодорогах, а в Киеве в ночь на 30 декабря холодный фронт даже вызвал редкое для зимы явление — снежную грозу.

Какая будет погода в первые дни января, рассказал синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, начало 2026 года в Украине пройдет под влиянием холодной арктической воздушной массы. В большинстве областей сохранится морозная, сухая и относительно стабильная погода с повышенным атмосферным давлением. В ночные часы 1–2 января температура будет опускаться до -10…-16 °С, а уже 2 января в северных, центральных и восточных регионах морозы усилятся до -14…-19 °С. Дневная температура будет колебаться в пределах -2…-10 °С. На юге и Закарпатье будет мягче: ночью -3…-9 °С, днем около нуля.

Начиная с 3 января, по прогнозу синоптика, по всей стране начнется резкое потепление, кое-где перейдя в оттепель. Это связано с поступлением теплой и влажной воздушной массы средиземноморского происхождения, которую принесет юго-западный ветер. Повышение температуры будет сопровождаться туманами, осадками в виде мокрого снега, дождя и туманов. В центральных и южных областях ветер усилится, местами с порывами до 15–20 м/с. В ночные часы 3–4 января температура повысится до -3…+3 °С, днем будет составлять -1…+5 °С, а в центре и на юге страны — до +5…+12 °С.

Напомним, мы уже писали, когда Украине ударят морозы.

