В Украине подорожал популярный продукт: какая цена

В зимний период закупочная стоимость молока обычно растет, однако в настоящее время сложилась нетипичная ситуация. Перерабатывающие предприятия, напротив, снизили закупочные цены более чем на две гривны, но потребители этого практически не ощутили.

На прилавках супермаркетов стоимость молочной продукции почти не изменилась. Об этом сообщает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он обращает внимание, что такое несоответствие вызывает вопрос к государственному регулятору, ведь уменьшение закупочной цены должно отразиться и в розничных ценах. По его мнению, именно национальный регулятор должен инициировать диалог с торговыми сетями и на законодательном уровне урегулировать отношения между производителями и продавцами, в частности, на рынке молока.

В то же время эксперт предупреждает, что подорожание следует ожидать в другом сегменте – на рынке овощей. Сложнейшая ситуация сейчас с тепличной продукцией, ведь украинский сезон фактически завершился. Основное предложение формируется за счет импорта, в частности, из Турции, а такие поставки обходятся значительно дороже. Поэтому, по словам Марчука, цены на огурцы и помидоры уже растут и могут оставаться высокими в ближайший период.

Отдельно он затронул ситуацию с яйцами. По оценкам специалиста, потенциальное подорожание может составить около 10%, но только при росте тарифов на электроэнергию. Пока же рынок остается стабильным, и оснований для резкого скачка цен нет.

Ранее также сообщалось, что украинцы больше потребляют курятину, дальше идут свинина и говядина, а цены на мясо продолжают расти. В частности, подорожание свинины связывают с повышением стоимости живого веса и сокращением поголовья из-за африканской чумы свиней. В то же время, на фоне этих тенденций в супермаркетах уже зафиксировали снижение цен на сливочное масло: некоторые популярные позиции подешевели на несколько гривен по сравнению с летними месяцами.

Также известно, что средневзвешенная цена молока в Украине составляет около 17,20 гривны за килограмм без НДС. Это дороже, чем раньше, что объясняют повышенным спросом со стороны производителей сыров и кондитерской продукции, несмотря на снижение закупочных цен для отдельных категорий молока.

