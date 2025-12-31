Кто из УБД может потерять льготы в 2026 году

В Украине военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, в определенных законом случаях могут быть лишены. При этом они теряют право на ряд социальных гарантий, в том числе льготы, повышенное пенсионное обеспечение и другие государственные преференции.

Об этом сообщает издание " На пенсии ". Порядок предоставления и отмены статуса УБД регулируется постановлением Кабинета Министров №203, определяющим правила в отношении лиц, вовлеченных в выполнение боевых или служебных задач по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного столкновения с противником. В 2026 году изменения в этот документ не вносились, поэтому действующие основания для лишения статуса остаются неизменными.

Согласно постановлению, статус участника боевых действий может быть аннулирован в случае, если военный во время службы или выполнения боевого задания совершил умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, предоставил ложные сведения о своем участии в боевых действиях или персональных данных, а также в случае добровольного отказа от статуса. Решение об отмене принимают специальные ведомственные комиссии при Министерстве по делам ветеранов.

Лишение статуса автоматически означает утрату всех льгот и гарантий, предусмотренных для участников боевых действий. Речь идет о бесплатном медицинском обслуживании и лекарствах, скидках на жилищно-коммунальные услуги, праве на бесплатный проезд в общественном транспорте, приоритете при трудоустройстве, социальной поддержке, повышенной пенсии, а также помощи в обучении для детей до 23 лет.

Отдельно отмечается, что право на льготы временно прекращается и для военных, совершивших самовольное оставление части или дезертировавших во время военного положения. В то же время при возвращении такого военнослужащего в службу все социальные гарантии и льготы могут быть восстановлены.

