Из-за наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 17 человек, есть раненые (фото)

В Афганистане стихийное бедствие, вызванное интенсивными осадками и снегопадами, унесло жизни по меньшей мере 17 человек, еще 11 человек получили травмы. По словам представителя спасательных служб Мохаммада Юсафа Хаммада, среди погибших пятеро членов одной семьи.

Они оказались под завалами после того, как из-за непогоды обрушилась крыша их дома. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные Национального управления по чрезвычайным ситуациям страны.

Кроме человеческих жертв наводнения нанесли значительный ущерб инфраструктуре в пораженных регионах. Затопление уничтожили скот, повредили жилые дома и хозяйства, а всего стихия затронула около 1800 семей. Последствия непогоды еще больше усугубили жизнь жителей как городских, так и сельских районов, которые и без того находятся в уязвимом положении.

