Снігом накриє пів України: прогноз погоди на 20 листопада

У найближчі дні в Україні утримається прохолодна погода. У кількох регіонах очікуються дощі, а в Закарпатті, Карпатах і місцями в центральній частині країни можливі опади у вигляді мокрого снігу.

19–20 листопада дощі очікуються майже по всій країні, крім північних і західних областей. У ніч проти 19 листопада в центрі можливий мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр .

Температура на заході та півночі опуститься до 0…–5° уночі й підніматиметься до +2…+7° вдень. В інших регіонах уночі прогнозують від 0 до +8°, удень — +4…+10°, на півдні та сході місцями до +15°.

У столиці середа й четвер минуть без опадів. Вночі температура може знижуватися до –2°, удень підніматиметься до +2…+6°, вітер — південно-східний, 5–12 м/с.

