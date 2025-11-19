Снегом накроет пол Украины: прогноз погоды на 20 ноября.

В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода. В нескольких регионах ожидаются дожди, в Закарпатье, Карпатах и местами в центральной части страны возможны осадки в виде мокрого снега.

19-20 ноября дожди ожидаются почти по всей стране, кроме северных и западных областей. В ночь на 19 ноября в центре возможен мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура на западе и севере опустится до 0…–5° ночью и будет подниматься до +2…+7° днем. В других регионах ночью прогнозируют от 0 до +8°, днем – +4…+10°, на юге и востоке местами до +15°.

В столице среда и четверг пройдут без осадков. Ночью температура может снижаться до –2°, днем подниматься до +2…+6°, ветер юго-восточный, 5–12 м/с.

Раньше мы рассказывали, когда порадует бабье лето и когда будет первый снег.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!