Трамп підтримає законопроєкт щодо санкцій проти рф, але є умова - Reuters

Посадовець Білого дому повідомив, що президент США Дональд Трамп готовий підписати закон про запровадження санкцій проти Росії, якщо зможе зберегти за собою право ухвалювати остаточні рішення щодо їхнього застосування.Він також підтвердив, що законодавці можуть врахувати його ідею щодо включення Ірану до цього переліку.

Про це пише Reuters. За даними агентства, Трамп напередодні заявив журналістам, що не заперечує проти того, що республіканці працюють над законопроєктом, який передбачає санкції проти держав, що продовжують вести бізнес із Росією. Ініціаторами документа виступили сенатор Ліндсі Грем і конгресмен Брайан Фіцпатрік. Їхня пропозиція спрямована на обмеження взаємодії з країнами, які купують російські енергоносії або підтримують економічні зв’язки з РФ.

На запитання журналістів про те, чи готовий Трамп підтримати закон, посадовець відповів, що президент чітко дав зрозуміти свою згоду. Водночас він наголосив: адміністрація наполягатиме на включенні до законопроєкту положень, які гарантуватимуть президенту право остаточного рішення у санкційній політиці.

За словами представника Білого дому, контроль президента над санкціями є принциповим. Якщо документ міститиме відповідні гарантії, Трамп розгляне можливість його підписання.

Посадовець також зазначив, що Білий дім продовжує дипломатичні контакти з Росією щодо припинення війни, хоча ця тема останнім часом рідше з’являється в інформаційному просторі через велику кількість інших подій.

