Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

Чиновник Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп готов подписать закон о введении санкций против России, если сможет сохранить за собой право принимать окончательные решения по их применению. Он также подтвердил, что законодатели могут учесть его идею о включении Ирана в этот перечень.

Об этом пишет Reuters. По данным агентства, Трамп накануне заявил журналистам, что не возражает против того, что республиканцы работают над законопроектом, предусматривающим санкции против государств, продолжающих вести бизнес с Россией. Инициаторами документа выступили сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик. Их предложение направлено на ограничение взаимодействия со странами, покупающими российские энергоносители или поддерживающими экономические связи с РФ.

На вопрос журналистов о том, готов ли Трамп поддержать закон, чиновник ответил, что президент четко дал понять свое согласие. В то же время он подчеркнул: администрация будет настаивать на включении в законопроект положений, гарантирующих президенту право окончательного решения в санкционной политике.

По словам представителя Белого дома, контроль президента над санкциями принципиален. Если документ содержит соответствующие гарантии, Трамп рассмотрит возможность его подписания.

Чиновник также отметил, что Белый дом продолжает дипломатические контакты с Россией по прекращению войны, хотя эта тема в последнее время реже появляется в информационном пространстве из-за большого количества других событий.

