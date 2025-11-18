В Україні подешевшали популярні фрукти: яка ціна за кілограм

Минулого тижня гуртові ціни на овочі в Україні змінилися неоднорідно. Картопля подешевшала з 10–13 грн до 9–12 грн за кілограм.

Білокачанна капуста, навпаки, подорожчала з 7–10 до 9–11 грн/кг, тоді як інші види капусти трохи здешевшали. Броколі впала в ціні з 40–50 до 40–48 грн/кг, цвітна капуста – з 25–30 до 20–28 грн/кг, синя капуста – з 20–30 до 20–25 грн/кг. Про це повідомляє EastFruit.

Помідори продовжують дешевшати, зараз їх продають по 45–60 грн/кг замість 50–60 грн/кг на початку тижня. А огірки після короткочасного здешевлення почали знову дорожчати – до 80–120 грн/кг проти попередніх 70–120 грн/кг.

Часник подешевшав з 60–150 до 40–130 грн/кг, а діапазон цін на баклажани скоротився з 60–110 до 85–100 грн/кг. Редис різко подешевшав – з 38–50 до 23–28 грн/кг.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Серед фруктів груша подешевшала з 30–75 до 25–65 грн/кг, а верхня межа гуртових цін на яблука знизилася з 60 до 45 грн/кг. Імпортні апельсини також подешевшали та зараз коштують 60–75 грн/кг замість 65–130 грн/кг на початку тижня.

Зниження цін на помідори минулого тижня пояснюють невисокою якістю продукції, яка не задовольняла покупців – томати втратили близько 13% вартості. Аналогічна ситуація спостерігається з ріпчастою цибулею, умови зберігання якої не дозволили зберегти товарний вигляд. Ціни на цибулю зараз стабілізувалися після падіння приблизно на 15%, а порівняно з минулим роком вона подешевшала майже наполовину.

Раніше ми розповідали, що ціни на яйця в Україні різко пішли вгору.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!