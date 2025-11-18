В Украине подешевели популярные фрукты: какая цена за килограмм

На минувшей неделе оптовые цены на овощи в Украине изменились неоднородно. Картофель подешевел с 10–13 грн до 9–12 грн за килограмм.

Белокочанная капуста, напротив, подорожала с 7–10 до 9–11 грн/кг, в то время как другие виды капусты немного подешевели. Брокколи упала в цене с 40–50 до 40–48 грн/кг, цветная капуста – с 25–30 до 20–28 грн/кг, синяя капуста – с 20–30 до 20–25 грн/кг. Об этом сообщает EastFruit.

Помидоры продолжают дешеветь, сейчас их продают по 45–60 грн/кг вместо 50–60 грн/кг в начале недели. А огурцы после кратковременного удешевления снова начали дорожать – до 80–120 грн/кг против предыдущих 70–120 грн/кг.

Чеснок подешевел с 60–150 до 40–130 грн/кг, а диапазон цен на баклажаны сократился с 60–110 до 85–100 грн/кг. Редис резко подешевел – с 38–50 до 23–28 грн/кг.

Среди фруктов груша подешевела с 30–75 до 25–65 грн/кг, а верхний предел оптовых цен на яблоки снизился с 60 до 45 грн/кг. Импортные апельсины подешевели и сейчас стоят 60–75 грн/кг вместо 65–130 грн/кг в начале недели.

Снижение цен на помидоры на прошлой неделе объясняют невысоким качеством не удовлетворявшей покупателей продукции – томаты потеряли около 13% стоимости. Аналогичная ситуация наблюдается с репчатым луком, условия хранения которого не позволили сохранить товарный вид. Цены на лук сейчас стабилизировались после падения примерно на 15%, а по сравнению с прошлым годом он подешевел почти вполовину.

