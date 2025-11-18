Не варто витрачати на них кошти: топ моделей найпроблемніших вживаних авто

Дилер уживаних автомобілів Брендон, який працює з бюджетними машинами, склав власний перелік моделей, яких уникає під час купівлі. За його словами, ці авто часто не доживають навіть до пробігу у 240 тисяч кілометрів і розсипаються ще до того, як можуть потрапити на його майданчик у придатному для продажу стані.

Брендон, що спеціалізується на машинах вартістю до 5 тисяч доларів, спирався на свій досвід аукціонних покупок і зазначив, що окремі моделі здатні проїхати й понад 400 тисяч кілометрів без серйозних проблем, але авто з його "чорного списку" зазвичай ламаються значно раніше. Про це повідомив Motor Biscuit.

На своєму YouTube-каналі The Real Car Dealer він розповів, які саме машини воліє не купувати, оскільки майже ніколи не бачить їх у стані, який дозволяє виставити їх на продаж. Неправильна бюджетна покупка, каже дилер, може обійтися йому дорожче, ніж сам автомобіль.

До його списку небажаних моделей увійшли Nissan з варіаторами, випущені після 2007 року. За словами Брендона, седани й кросовери на кшталт Altima, Sentra, Murano та Rogue з безступеневою трансмісією часто мають зламану коробку задовго до пробігу у 200 тисяч кілометрів. Аналогічно він уникає старших Volkswagen та Audi, які при пробігах понад 200 тисяч майже завжди мають витоки мастила, переважно через проблеми із задніми головними сальниками.

Не краща ситуація й із вантажівками Ram та позашляховиками Durango: у його ціновому сегменті вони часто страждають від поломок двигуна та трансмісії і поступаються за надійністю моделям Ford та General Motors. Схожу репутацію, на думку дилера, мають Cadillac із двигунами Northstar V8 — вони або працюють без проблем, або виходять з ладу приблизно на двохсоттисячному кілометрі.

Також під забороною у Брендона кросовери General Motors з 3,6-літровим V6 — Chevrolet Equinox, GMC Terrain, Acadia та Buick Enclave. Він називає їх "бездонною ямою для грошей", адже ланцюги ГРМ і двигуни цих моделей потребують частих і дуже дорогих ремонтів.

