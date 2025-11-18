Не стоит тратить на них средства: топ моделей самых проблемных подержанных авто

Дилер б/у автомобилей Брэндон, работающий с бюджетными машинами, составил собственный перечень моделей, которых избегает при покупке. По его словам, эти авто часто не доживают даже до пробега в 240 тысяч километров и рассыпаются еще до того, как могут попасть на его площадку в пригодном для продажи состоянии.

Брендон, специализирующийся на машинах стоимостью до 5 тысяч долларов, опирался на свой опыт аукционных покупок и отметил, что отдельные модели способны проехать и более 400 тысяч километров без серьезных проблем, но авто из его "черного списка" обычно ломаются раньше. Об этом сообщил Motor Biscuit.

На своем YouTube-канале The Real Car Dealer он рассказал, какие именно машины предпочитает не покупать, поскольку почти никогда не видит их в состоянии, позволяющем выставить их на продажу. Неправильная бюджетная покупка, говорит дилер, может обойтись ему дороже самого автомобиля.

В его список нежелательных моделей вошли Nissan с вариаторами, выпущенными после 2007 года. По словам Брэндона, седаны и кроссоверы типа Altima, Sentra, Murano и Rogue с бесступенчатой трансмиссией часто имеют сломанную коробку задолго до пробега в 200 тысяч километров. Аналогично он избегает старших Volkswagen и Audi, которые при пробегах более 200 тысяч почти всегда имеют истоки смазки, преимущественно из-за проблем с задними главными сальниками.

Не лучше ситуация и с грузовиками Ram и внедорожниками Durango: в его ценовом сегменте они часто страдают от поломок двигателя и трансмиссии и уступают по надежности моделям Ford и General Motors. Похожую репутацию, по мнению дилера, имеют Cadillac с двигателями Northstar V8 – они либо работают без проблем, либо выходят из строя примерно на двухсоттысячном километре.

Также под запретом у Брэндона кроссоверы General Motors с 3,6-литровым V6 – Chevrolet Equinox, GMC Terrain, Acadia и Buick Enclave. Он называет их "бездонной ямой для денег", ведь цепи ГРМ и двигатели этих моделей нуждаются в частых и очень дорогих ремонтах.

