Яка категорія українців зможе отримати 12 тисяч гривень на дрова

Жителі ще однієї міської територіальної громади зможуть отримати разову фінансову допомогу на осінньо-зимовий період. Йдеться про виплату в розмірі 12 тисяч гривень, яка призначена для купівлі твердого пічного палива.

Про це повідомляє пресслужба одного з управлінь соціального захисту населення у соцмережі Facebook. Допомогу зможуть оформити мешканці Соледарської громади, які належать до вразливих категорій.

Серед них — літні люди віком від 60 років, у тому числі ті, хто не має права на пенсію, особи з інвалідністю, сім’ї, де виховуються діти з інвалідністю, малозабезпечені та багатодітні родини, одинокі батьки або сім’ї, де один із батьків помер, а також домогосподарства, у яких проживають неповнолітні сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування. Отримати допомогу також можуть ветерани війни та родини загиблих військових.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Серед основних умов для надання коштів — наявність у домогосподарстві пічного опалення та відсутність субсидій чи пільг на оплату комунальних послуг або палива. Розмір допомоги становитиме 12 тисяч гривень і виплачуватиметься незалежно від рівня доходів родини за місцем її фактичного проживання.

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву та підготувати комплект документів, зокрема копії паспорта та ідентифікаційного коду, витяг із реєстру Соледарської громади, документи, що підтверджують належність до відповідної категорії, довідку ВПО, підтвердження наявності пічного опалення, довідку з ПФУ про відсутність пільг або субсидій і реквізити банківського рахунку. На всіх копіях документів потрібно зробити позначку "Згідно з оригіналом" і додати підпис та дату. Подати пакет документів можна до 5 грудня 2025 року.

Прийом документів здійснюють у Києві, Дніпрі та Черкасах у визначених центрах підтримки жителів Соледарської громади, а також через поштове відділення №68 у Дніпрі.

Нагадаємо, ми вже писали, хто не отримає субсидію на холодний період у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!