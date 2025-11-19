Какая категория украинцев сможет получить 12 тысяч гривен на дрова

Жители еще одного городского территориального общества смогут получить разовую финансовую помощь на осенне-зимний период. Речь идет о выплате в размере 12 тысяч гривен, предназначенной для покупки твердого печного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба одного из управлений социальной защиты населения в соцсети Facebook. Помощь смогут оформить жители Соледарской общины, принадлежащие к уязвимым категориям.

Среди них — пожилые люди в возрасте от 60 лет, в том числе не имеющие права на пенсию, лица с инвалидностью, семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, малообеспеченные и многодетные семьи, одинокие родители или семьи, где один из родителей умер, а также домохозяйства, в которых проживают несовершеннолетние сироты или дети. Получить помощь могут ветераны войны и семьи погибших военных.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Среди основных условий предоставления средств — наличие в домохозяйстве печного отопления и отсутствие субсидий или льгот на оплату коммунальных услуг или топлива. Размер пособия будет составлять 12 тысяч гривен и будет выплачиваться независимо от уровня доходов семьи по месту его фактического проживания.

Для оформления помощи необходимо подать заявление и подготовить комплект документов, в том числе копии паспорта и идентификационного кода, выписку из реестра Соледарского общества, документы, подтверждающие принадлежность к соответствующей категории, справку ВПЛ, подтверждение наличия печного отопления, справку из ПФУ об отсутствии льгот или субсидий и реквизиты банков. На всех копиях документов нужно сделать отметку "Согласно оригиналу" и добавить подпись и дату. Представить пакет документов можно до 5 декабря 2025 года.

Прием документов осуществляется в Киеве, Днепре и Черкассах в определенных центрах поддержки жителей Соледарской общины, а также через почтовое отделение №68 в Днепре.

Напомним, мы уже писали, кто не получит субсидию на холодный период в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !