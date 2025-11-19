Верховна Рада звільнила фігурантів корупційного скандалу в 'Енергоатомі' Галущенка та Гринчук з посад міністра енергетики та юстиції

Верховна Рада України у середу, 19 листопада, ухвалила рішення про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Їх звільнення відбулось на фоні корупційного скандалу в "Енергоатомі".

Згідно з онлайн-трансляцією засідання, відставку Галущенка підтримали 323 депутати, а за звільнення Гринчук проголосували 315 парламентарів.

Під час обговорення обидва посадовці у сесійній залі відсутні й не виступали перед депутатами. Інтереси уряду замість прем’єр-міністерки Юлії Свириденко представляв віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Нагадаємо, в ході корупційного скандалу в Енергоатомі затримано пʼятьох осіб, є повідомлення про підозри.

